疫情延燒下戶外運動正夯，新北市體育處在3月8日婦女節當天，於14座國民運動中心與2處新北運動聚點，推出「發現你的女子力」免費系列活動，課程規畫有氧、體適能、舞蹈等戶外運動，邀請Nike FAST42最速女跑者林冠汝、神童教練李翰諠等知名教練授課，活動免費參加。

新北市體育處表示，新冠肺炎持續延燒，運動防疫更顯重要，體育處2月起每周三與周六，在板橋第一運動場舉辦免費戶外運動課程，臉書也線上推出運動防疫主題系列短片，讓民眾在家也可培養運動習慣，成效不錯。

新北市體育處指出，適逢3月8日婦女節將至，免費課程將拓點至17處運動據點，包括新北市14座國民運動中心、2處運動聚點，以及迪卡儂中和店，上午10點半至下午4點半，由專業教練規畫1小時的運動課程，並結合相關主題開設運動講座。

新北市體育處表示，土城國民運動中心邀請「Nike FAST42」最速女跑者林冠汝，帶領大家戶外運動；森林跑站板橋館則安排神童教練李翰諠，在板橋第一運動場田徑場開設跑步訓練課程，相關資訊可上體育處臉書查詢。

(中時 )