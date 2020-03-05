游錫堃遭人發出滅門恐嚇信，此事嚴重不嚴重？國家的五院院長被人如此威脅，當然是大事。只是，若嫌犯早已被捕，且在第一時間通報當事人；警方也依循他本人要求「低調」，將巡邏簽設在隔壁門牌。那麼，游錫堃又為何繼續把砲口指向警界，控訴保護不周？

更甚者，貴為立法院長的他，其實只要一通電話，就能把警長call到辦公室，結果他卻選擇透過臉書發難，這之中是否有刻意塑造輿論風向的味道？再進一步來說，若質疑警方辦案不力的輿論真的成形，屆時，誰會受傷？誰會得利？這場警政大戲，是否為項莊舞劍，意在沛公，耐人尋味。

所謂「游錫堃的巡邏箱事件」，短短12小時，從原先的恐嚇案，演變迄今案情逆轉，充斥大量邏輯不通的矛盾。

首先，是警方到底有沒有擺爛不管立法院長的生命安全？

游錫堃在4號晚間透過臉書自爆說，他在2月18日遭署名「游貴湘」的人透過臉書恐嚇，隔天也接到恐嚇信，所以當天就透過「國會聯絡人」通報警政單位，也做了筆錄，但至今沒有下文。

問題是，警方對此表示，在接獲警政署國會聯絡人通報此事後，隨即透過刑事局偵辦，且在19日晚間就逮捕游姓男子，並在3月2日依恐嚇罪移送地檢。在此同時，嫌犯落網的訊息也同步向游錫堃方面回報。所以，全案恐怕不是游錫堃所指控的「沒有下文」。

第二，是警察到底有沒有偷懶到把巡邏箱當成裝飾品？

根據游錫堃的指控，其住家大門口的巡邏箱數年來是空的，2月19日報案至今還是空的。

問題是，警方對此表示，目前北市早已採用掃描QR CORD的方式取代手寫巡邏箱。而且，游錫堃在當選院長後，因為希望低調，所以轄區派出所才將QR CORD的位置放到隔壁門牌。所以，全案恐怕並沒有游錫堃指控「立法院長家人的人身安全是這樣，叫一般民眾怎麼辦」的問題。

第三，也是最讓人不解的是，游錫堃當初選擇的報案方式，是繞開轄區派出所，直接透過「國會聯絡人」與警政署聯繫。既是如此，為何今天卻回過頭向「沒有受理報案的派出所」開砲？

假設游錫堃真的很在意沒看見員警簽巡邏箱，最快方式不是打通電話給派出所嗎？或者是，一通電話直接打給內政部長徐國勇，或是警政署長陳家欽，請問誰敢不埋國會龍頭的單？況且，這件事還是五院院長的生命大事。

但最讓人不解的是，面對諸多矛盾，游錫堃今天出面解釋說，「有沒有破案不重要，有沒有移送法辦不重要，我講的是人身安全的問題！」問題是，破案不就是保護人身安全的最佳辦法嗎？如果破案不重要，請問什麼事情才重要？

有趣的是，今天陳家欽恰巧就被問到游錫堃的動作，是否與警界人事鬥爭有關？他只回了一句「不要隨便亂揣測」。所以，「游錫堃的巡邏箱」與警政人事有關嗎？

(中時 )