新冠肺炎疫情在全球擴散延燒，國發會評估報告指出，若疫情的衝擊高峰期未能於3月底前趨緩，對台灣總體經濟的損失將擴大，並可能弱化疫情結束後的經濟復甦力道。

針對疫情可能衝擊，行政院院會通過編列特別預算新台幣600億元，強化疫情防治及紓困振興。國發會主委陳美伶今日表示，粗估600億元特別預算對經濟成長率貢獻為0.23個百分點。未來還可以透過中長期計畫，甚至前瞻二期進一步補強。

國發會今天於立法院進行2019年新型冠狀病毒對台灣產業衝擊報告指出，目前疫情遍及70多個國家，台灣因SARS的防疫經驗，守住第一線，但隨著疫情的擴散，未來發展存有高度不確定性，且世界衛生組織（WHO）已將2019年新型冠狀病毒疫情的全球風險上調至非常高，目前的任何預測、評估，都屬「假設」狀態。

國發會表示，17年前，SARS疫情對台灣經濟僅有短期衝擊，但與2003年相比，目前中國大陸的經濟規模大幅成長，如果疫情衝擊高峰期未能在3月底前趨緩，對台灣總體經濟的損失將擴大，並可能弱化未來的經濟復甦力道，且若疫情期間過長，可能衝擊全球供應鏈運作，影響台灣中長期經濟表現。

受到新型冠狀病毒疫情影響，主計總處2月時，將2020年台灣經濟成長率，下修0.35個百分點至2.37%，並假設疫情維持3個月（1月下旬至4月），今年台灣經濟成長率將減少0.35至0.5個百分點。

(時報資訊)