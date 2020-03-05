行政院長蘇貞昌今（5）日在院會中表示，台灣口罩單日產量至昨（4）日已達960萬片，預計下周日產量可達到1000萬片。基於防疫需要，疫情指揮中心今日將發布「公眾集會指引」及「企業持續營運指引」，供相關政府機關或企業依循。

蘇貞昌指出，口罩日產能至昨天已能達960萬片，下周一（9日）在新增的60台機組全部到位後，日產能便能達到1000萬片，4月初再增加30台機組，可進一步提升日產能至1300萬片以上。因此，自今日起成人每周可買3片、兒童則增為5片。

其次，須居家隔離或檢疫者，無論是入境後要返家、或隔離檢疫期間有就醫需求，自4日起均不得搭乘大眾運輸工具。違者自11日起將依紓困條例最高罰處100萬元。蘇貞昌請疫情指揮中心與交通部、內政部、各地方政府，就此新制特別加強宣導、並嚴格執法。

蘇貞昌表示，為解決居家隔離檢疫者的運輸需求，交通部已協調計程車、租賃業組成「防疫車隊」，在機場提供服務，地方政府也提出配套措施，如台北及高雄徵用或招募計程車、新北以復康巴士做為防疫小黃，桃園市則由衛生局、消防局協力提供服務，對此表示感謝。

衛福部表示，國內醫用口罩徵用產能續增，每位成人及兒童每7天皆可較以往多買1片。此外，將撥補全國各醫院外科手術口罩庫存至30天安全準備量、N95口罩及防護衣至25天安全準備量，且針對須頻繁就醫需求者的配送量，亦由每日13萬片倍增至26萬片。

(時報資訊)