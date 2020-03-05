加拿大降息2碼 不排除再調降利率 14:022020/03/05 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼美國、澳洲之後，加拿大也加入降息行列。加國央行（Bank of Canada）4日（周三）宣布將基準隔夜利率調降2碼，由1.75％下調至1.25％，降幅為逾十年來最大，盼藉此減緩疫情對經濟的影響。加拿大央行表示，若有必要將再降息。 這是加拿大央行將近5年來首度降息，此次調降幅度寫下金融風暴以來最大。上一次降息2碼是在2009年3月。 為跟進加國央行，加拿大皇家銀行也宣布將主要利率由3.95％降至3.45％。 (工商 ) #降息 #加國 #來最大 #加拿大央行 #加拿大 也許您會感興趣 推薦閱讀 澳加利率決策 估按兵不動 04:092020/03/01 財經要聞 Fed料降息穩美股 A股免外力干擾 04:092020/03/03 焦點新聞 因應新冠肺炎疫情！緊急救市 美Fed宣布降息2碼 04:102020/03/04 財經焦點 美降息2碼 陸專家看人行3月跟進降息機率高 12:072020/03/04 財經 還不夠！川普推文要求Fed再降息 12:432020/03/04 財經 《金融》聯準會318例會再降息？法人這樣說 16:142020/03/04 財經 美國緊急降息 大陸勢將跟進 債市看好 17:282020/03/04 財經 川普嫌降不夠 美將續降利率 04:102020/03/05 財經要聞 美8次意外降息..台股沒一頭熱 04:102020/03/05 財經要聞 感性與理性 央行最難的抉擇 04:102020/03/05 財經焦點 財經熱門新聞 疫情過後92台口罩機台移海外？王美花說話了 - 財經 疫外攪局 義享天地A館 延後開幕 - 財經要聞 - 工商時報 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 即時 炒匯熱錢狂襲！央行放手 台幣站上2字頭 - 即時 華為暗黑戰法曝光！ 3大關鍵全栽在老美手上 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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