繼美國、澳洲之後，加拿大也加入降息行列。加國央行（Bank of Canada）4日（周三）宣布將基準隔夜利率調降2碼，由1.75％下調至1.25％，降幅為逾十年來最大，盼藉此減緩疫情對經濟的影響。加拿大央行表示，若有必要將再降息。

這是加拿大央行將近5年來首度降息，此次調降幅度寫下金融風暴以來最大。上一次降息2碼是在2009年3月。

為跟進加國央行，加拿大皇家銀行也宣布將主要利率由3.95％降至3.45％。

(工商 )