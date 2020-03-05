立法院院長游錫堃今(5)日會見美國在臺協會主席莫健大使(Amb. James F. Moriarty)一行5人，他向建議莫健未來繼續協助台美間簽訂FTA，並考慮檢討與台灣間的正式外交關係。莫健也表示，他保證會竭盡所能地推動台美關係更加緊密。

游錫堃表示，臺美關係在川普總統上任後愈益升溫，包括2012年川普先生當選後與蔡總統通電話，以及2018年生效的「台灣旅行法」、「亞洲再保證倡議法」，甚至是今天早上媒體大幅報導美國眾議院以415票對0票壓倒性通過「台北法案」，都對台灣有相當重大的意義。

此外游錫堃也表示，希望美方可以繼續支持台灣加入WHO，莫健主席回覆，美方一直都有在協助台灣加入更多國際組織，未來也將持續全力幫忙。

莫健則提到，兩國享有共同價值和利益，3年前他甫接任AIT主席一職時，就預測5年後台美關係將愈益緊密，而現在確實已看到台美間關係不斷強化。莫健說，他保證會竭盡所能地推動台美關係更加緊密，特別是在經貿領域的成長，因為兩國都有著開放透明的市場機制。

隨後雙方就臺灣在印太戰略的地位、美國協助臺灣力抗中國威脅、擴展臺灣國際外交空間及數位經濟促進會等議題進一步交換意見。

(工商 )