行政院長蘇貞昌今天（5日）通過勞動部提報穩定就業因應措施，針對減班休息勞工、失業勞工等，總共編列逾41億元補助，若是因疫情「減班休息」，每人每月最高可獲得補助1萬1千元，最多可領6個月，另外也提高無薪假勞工參與訓練，最高補助1萬多元津貼。

勞動部今天在行政院會提報穩定就業因應措施，運用就業安定基金及就業保險基金預算，擬定近、中、長期3階段計畫，分別針對減班休息勞工、失業勞工、企業跟微型創業者，總共編列41.25億元補助。此外，勞動部也提高補助企業辦理訓練費用及勞工參與訓練津貼，參訓勞工最高可以領到1萬8960元的訓練津貼。

蘇貞昌表示，有幾位立委特別關心紓困預算中為何不見勞動部編列預算，他解釋，當前首要之務是以穩住勞雇關係為優先，全力避免企業歇業、造成大規模裁員情況發生，其次當勞工生計受影響時，要提供各種適當照顧，來協助勞工，維持其家庭正常生活所需。而這不只是勞動部一個部的事，每個主管行業別的部會都有責任，就企業、勞工及勞工的家庭，都要共同來照顧。

蘇貞昌指出，若民眾配合防疫政策而被隔離，無法如期繳稅，也請財政部主動公告延緩繳納期間；對於民眾或業者因為疫情而造成收入減少，也可主動向各地國稅局申請延期、分期繳納。

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(中時電子報)