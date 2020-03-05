台中市警察局廳舍不敷使用，耗資興建多年終於搬到潭子區新址，今午舉行落成啟用典禮，特別的是刑事鑑識中心也在此創立「刑案現場重建教室」，為我國首創典範，未來可模擬各類刑案現場，運用彈道重建、血跡噴濺及現場重建等技術，為中部最先進的刑事鑑識實驗室，未來可更有效提升偵破能量及鑑定效率。

台中市警局表示，全國首創的「刑案現場重建教室」，可模擬各類刑案現場，運用彈道重建、血跡噴濺及現場重建等技術，也能進行實境訓練採集指紋、血跡、鞋印、微物等跡證，為中部最先進的刑事鑑識實驗室，可更有效提升偵破能量及鑑定效率。

另外在新大樓B棟中，也已建置220坪的先進「刑事鑑識中心實驗室」，為中部唯一國際雙認證刑事DNA實驗室，購置自動化DNA萃取設備，可降低DNA汙染可能性，大幅提升刑案證物DNA鑑定效率。

台中市警察局表示，市警局為了積極推動科技建警及智慧警政，在新大樓A棟主樓內設置有「警政戰情專案辦公室」可將各種警政治安資訊、影像完整呈現，並可召開遠端視訊會議，利用完整輔助流程對於重大治、交安事件提出建議及處理應用，有效協助治安決策及勤務規劃，可有效打擊犯罪。

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(中時電子報)