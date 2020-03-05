行政院會上午通過勞動部提報新冠肺炎因應措施，無薪假勞工參與短、中、長期各項計畫分別最高可領到3萬4800元到4萬2760元不等補貼，最高不超過原投保薪資，也就是說，無薪假勞工有機會領回原投保薪資3個月。

政院紓困600億元特別預算，勞動部遭沒有照顧勞工。勞動部上午正名無薪假為「減班休息」，並提出各項因應計畫，其中除失業勞工可領失業給付外。無薪假勞工若參加為期3個月的「充電再出發計畫」，以每月120小時，每小時158元計算，可領到1萬8960元，若參與中期的安心就業計畫，以最高投保薪資4萬5800元計算，可領到1萬1000元，若參與長期的僱用安定措施，訓練課程可獲補貼投保薪資7成，以最高投保薪資4萬5800元計算，可領到1萬5400元。

若加計原無薪假期間可領最低基本工資，則分別可領到34800元到42760元區間不等工資，勞動部勞動力發展署副署長施貞仰表示，減班休息最完美的算法，就是最低工資23800元加上18960元，最高42760元，但以不超過原投保薪資為原則。

此外，在企業部分，還有安穩僱用計畫，企業若僱用失業30天以上失業者，每人每月可發給5000元，最長6個月，僱用失業30天以上特定對象，每人每月可發給1萬1000元至1萬3000元，最長12個月；僱用3個月以上失業者，每人每月發給9000元，最長12個月。

勞動部合計各項計經費41.25億元，其中新增計畫經費約30.58億元。

(中時 )