受到新冠肺炎影響，全球股市都受到影響，美股也受到重挫。而根據銓敘部今天在立法院司法法制委員會報告，去年12月底退撫基金整體收益率有10.62％，但今年1月底呈現-0.88％，估計損失52.9億元，累積收益2759.4億元。

國民黨立委李貴敏今天質詢銓敘部長周弘憲，勞退基金今年1月底負成長0.7％，在勞退基金呈現負成長情況下，退撫基金的成效如何？周弘憲回應，今年截至1月底，基金已實現加為實現損益後為52.9億元，期間收益為負0.88％。

公務人員退撫基金管理委員所公布資料顯示，去年12月底退撫基金實際收益率為10.62％，達612.54億元，1月底的收益率則呈現負成長0.88％，相當於損失52.9億元。而其中由政府自行經營的收益則是-3.18％，對外委託經營則也是-1.03％。

公務人員退撫基金總資產一月底前一共是6089億3400萬元，國內外委託經營為2627億元，占全部的43.15％，國內外債券1171億元，占19.23％，國內外上市上櫃公司股票839億元，佔13.78％。

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(中時 )