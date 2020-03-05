統一超商好鄰居文教基金會與世界和平會，發起「鮮乳給力，與愛同樂」鮮乳認捐活動。（統一超商好鄰居文教基金會提供／林良齊台北傳真）

統一超商好鄰居文教基金會與世界和平會，發起「鮮乳給力，與愛同樂」鮮乳認捐活動，邀請民眾9日起可至統一超商門市認捐鮮乳，支持運動性社團貧弱孩童所需營養，讓孩童能適度運動、營養均衡，補充成長所需的鈣質與優質蛋白質，也讓愛心鮮乳成為圓夢成長的力量。

據統計，去年開放認捐1080組鮮乳近乎遭秒殺認捐完畢，今年擴大開放為1300組，期待民眾能夠認捐支持。

12歲的小鈞（化名），從小由爺爺奶奶照顧長大，靠著政府微薄的補助生活，小鈞身材較乾瘦，卻有著旺盛的體力精力，不僅上課不專心，也常控制不住脾氣和同學起衝突，爺爺奶奶也因為隔代教養溝通問題，無法約束他。自從加入曲棍球隊之後，好動的小鈞有了充分發揮體力精神的地方，為了能趕上球隊的團練時間，每天一大早就到學校，完成打掃工作及聯絡簿的抄寫後，就趕緊到操場練球，養成獨立自主的好習慣，而訓練後的鮮乳，獲得成長所需營養。

父母離異的小婷（化名），從小一起長大的姊姊與弟弟跟著爸爸離開，便獨自與媽媽住在一起，媽媽也因為外出工作，無法專心照顧小婷，加入棒壘球隊後，經過持續的訓練，小婷成為球隊的打擊強棒更身兼主力外野手，在球隊中獲得的成就感與自信心影響了學業和日常生活，運動過後的鮮乳，除了可以補充體力，小婷也對自己越來越有自信。

世界和平會表示，二代脫貧一直是世界和平會的目標，除了幫助貧弱孩童脫離物質上的貧困，更希望孩子們能勇於探索追求與實現夢想，好鄰居文教基金會與世界和平會共同呼籲大家9日起認捐鮮乳，讓貧弱孩童在辛苦的社團練習後，可以迅速得到鈣質與蛋白質補充。

(中時 )