李蒨蓉近來化身「曬子達人」，臉書全是飼養快3個月大的「犬子」Wolfy照，母愛視角中滿滿都是粉紅泡泡。但她為了把毛小孩帶進家門，幾乎鬧上家庭革命，除了天天說狼犬的好，還拿Discovery頻道的狗節目舉證，試圖洗腦家人，甚至氣哭撂話：「我為了家庭付出這麼多，為什麼你們都不體諒我。」磨了半年才讓老公、2個兒子點頭答應。

Wolfy進到家門後，「高智商」表現讓李蒨蓉大呼神犬，「Wolfy真的很聰明，來到家第二晚，就知道不能在家裡尿尿，想尿尿時就會嗚嗚叫，要我抱他出門解放」。但聰明的表現也苦了李蒨蓉，她怕愛犬憋尿，每晚都要調鬧鐘，半夜起床帶Wolfy去家外如廁。有次李蒨蓉上出外運動，耽擱了時間，回到家Wolfy已經憋到受不了，她衝進家門一把抱起愛犬，Wolfy一時鬆懈，不小心就尿了幾滴在李蒨蓉身上，但她絲毫不以為意，描述過程頻哈哈大笑，一副有子萬事足的模樣。

李蒨蓉對愛犬呵護備至，天天帶Wolfy出門放風。（圖／艾迪昇傳播提供）

李蒨蓉逢人就分享愛犬的可愛、靈巧，Wolfy在她眼中全是優點，她大笑說：「有人覺得狼犬味道很重，但我卻很喜歡Wolfy耳朵的味道，還有他腳掌的味道，好像爆米花。」她寵愛犬無極限，慢慢影響了家人，原本不愛狗的大兒子會在上學前主動帶Wolfy出門尿尿，老公也開始幫忙把屎把尿，全家人因Wolfy加強凝聚力，李蒨蓉感性地說：「自從Wolfy來了之後，和老公有了更多話題，平靜中有了各式小插曲，我想這就是老夫老妻的喜樂了。」

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(中時電子報)