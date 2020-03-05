34年前新竹金瑞珍銀樓搶案，警方逮捕了男子郭中雄，刑求逼供要他認罪，他痛苦地說「我希望被判極刑，馬上處決，我不想活了等語」；郭男遭判刑16年定讞後獲再審，法官認定他遭刑求且迄今身體仍留有傷痕，今將他改判無罪。

再審審理期間，檢察官考量郭男罪證不足，原打算擬撤回上訴，讓他受一審無罪判決，但因郭中雄及律師主張，這樣會影響郭男請求國家補償的權利，檢察官於是改作無罪論告，成為罕見法庭上檢辯都主張無罪的辯論。

承審再審案的合議庭認為，郭男遭警刑求逼供，迄今身上仍留有傷痕，他接受警詢的自白不具任意性，且他在檢察官初次偵訊時，因員警亦在偵查庭內，因擔心被借提後繼續遭刑求，並未翻供，後來因員警已不在場才供稱遭刑求。

合議庭表示，郭中雄警詢及檢察官初訊，對於作案人數、主謀與駕駛、爬入銀樓者等，前後供述不一，也與被害人之證詞不符，而郭男不符被害人指認歹徒外觀身高特徵，他的自白內容與客觀事實既不相符，自不得採為證據。

(中時 )