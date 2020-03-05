新冠肺炎疫情蔓延全球，引發恐慌，前民進黨立委沈富雄昨（4）日在臉書列出12條疫情真相，反問「還會害怕嗎？」卻遭媒體報導打臉，今日他再拿死亡數及死亡率比對，表示最可怕的病毒並非新冠肺炎。

沈富雄昨日在臉書討論，為何大家如此害怕新冠肺炎，並列出12條疫情真相，表示「所以，你還害怕嗎？」戒慎有理但恐懼不必，「政府不敢出面安定民心，我來！」

今日沈富雄說，昨日貼文勸大家不要怕，沒想到卻被誇大的媒體報導打臉，媒體引用WHO的數字卻不做進一步的深度分析，因此不得不再向大家解說，「看你要相信我還是WHO」。

沈富雄指出，WHO把死亡率上修到3.42%，其實若不算大陸，只有1.73%，不算湖北則只有1.30%，不算大陸、伊朗和義大利，則全球淪陷的67國，共有8429名病人，死亡69人，死亡率0.8%。

再檢視20年來，全球大流行的瘟疫，從得病人數、死亡數及死亡率來看。沈富雄分析，死亡率伊波拉最可怕，因它老少皆殺，殺無赦，不過太猛，人毒俱亡，其次SARS和MERS相當，也很恐怖。

至於新冠肺炎比較接近流感，不算大陸、伊朗和義大利，死亡率僅略大於流感，不過若疫情拉長再加上傳播廣、得病人將變多，最後死亡的人也多，不過死者以老弱多病者佔多數。沈富雄希望大家讀完此篇文章後，「驚魂可以稍稍安定下來。」

(中時電子報)