三峽警分局鶯歌分駐所警員蔡佩娟、黃敬堯於03月01日20時26分許接獲一位熱心民眾報案，稱鶯歌區館前路1k＋200前有2名女子機車突然在路中拋錨急需警方協助。警方迅速到場後發現阮婦與其女兒站立於普重機旁，神色十分慌張，連連向員警表示機車無法發動且天色昏暗，不知道該怎麼辦。

員警查看該部機車後，該車已完全無法發動，考量當事人安全情形，先行將該部機車移置路旁安全處所，阮婦與其女兒向警方表示：「下班後從板橋欲返家休息，途中普重機因不明原因拋錨，經撥打計程車欲叫車，但都因所在地遙遠而皆被拒絕，故無法返家。」

警方見當時飄著細雨，深怕阮婦2人會因淋雨而感染風寒，且天色昏暗，便護送其返回文化路住處，母女倆對於警方熱心協助表達萬分感謝。

三峽警分局分局長李建廣表示，員警積極細心的為民服務，是提高民眾對警察及機關的一種信賴表彰，鶯歌分駐所警員蔡佩娟、黃敬堯積極主動協助民眾，深獲民眾高度的肯定及讚許，值得讚許。

(中時 )