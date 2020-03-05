總統蔡英文的論文問題從選前吵到選後，資深媒體人彭文正對於此事鍥而不捨，瘋狂挖掘，更有人到白宮連署要罷免蔡英文，事情似乎一發不可收拾！對此，巴黎大學博士候選人李比才認為情形這樣發展下去，態勢會非常不妙。

針對論文門風波，儘管蔡英文多次釋疑，但反對者依舊抱持懷疑態度。在21日美國白宮請願網站中，一則標題為「《路加福音8:17》：我們想釐清台灣總統詐欺博士的學歷真相」的連署案出現，反對者希望美國政府可以聽見他們的聲音，協助釐清真假博士的真相。內容更希望美國總統可以傾聽台灣人民真實的聲音，並維持台灣的自由憲政體制。

對此，李比才以「蔡英文『論文門』的雪球擴大了」為題，投搞到「Yahoo論壇」上表示，蔡英文的「論文門」事件已從學術事件變成美國政治事件。不管這份請願最終是否成立，但提案人最後目的有可能達成預期效果，就是讓世上的人認為蔡英文的博士學位是有疑問的，如果蔡英文不再拿出一刀斃命的證據，恐怕事件不會因而煙消雲散，反而如雪球越滾越大。

(中時電子報)