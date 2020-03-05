美國國防部一份情報摘要顯示，新冠病毒可能在未來30天內成為全球大流行的傳染病。德國衛生部更自行宣布，新冠肺炎已在全球大流行，而疫情在德國還未達到高峰。

衛福部長陳時中在立院備詢時更坦言，現在防疫工作是跟時間賽跑，不敢說病例不會往上升，但必須控制得很平穩。而「院內感染」至今感染源不明，他說，不會天真地認為台灣可避過社區感染。

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(中時電子報)