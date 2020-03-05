大政治大爆掛-無色覺醒》 美預告大流行30天倒數 台社區感染難避免？ 14:152020/03/05 中時電子報 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國防部一份情報摘要顯示，新冠病毒可能在未來30天內成為全球大流行的傳染病。德國衛生部更自行宣布，新冠肺炎已在全球大流行，而疫情在德國還未達到高峰。 衛福部長陳時中在立院備詢時更坦言，現在防疫工作是跟時間賽跑，不敢說病例不會往上升，但必須控制得很平穩。而「院內感染」至今感染源不明，他說，不會天真地認為台灣可避過社區感染。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #30天 #社區感染 #全球大流行 #德國 #立院 也許您會感興趣 推薦閱讀 王宥忻30天腳勤跑20攤 揪76萬人看見幸福 13:542020/03/02 娛樂 《國際社會》新冠肺炎疫情蔓延，澳洲證實首例社區感染 15:572020/03/02 財經 防社區感染 銀髮族防疫動起來 04:102020/03/03 地方新聞 新冠病毒在巴西突變 歐洲恐已有社區感染 11:222020/03/03 國際 美國防部情報：新冠病毒30天內可能全球大流行 21:332020/03/03 兩岸 劉以豪30天工作僅1個 04:102020/03/04 娛樂新聞 預測疫情 陳時中終於說了：社區感染無可避免 12:492020/03/04 政治 星級飯店包月住可以這麼便宜！這些飯店首推月租專案搶客 16:302020/03/04 消費 不顧世衛譚德塞 德自行宣布新冠全球大流行 10:522020/03/05 國際 時隔30日 大陸重啟IPO發審會 11:222020/03/05 財經 政治熱門新聞 罷韓會過嗎？高雄人街訪吐真心話 - 政治 小英「論文門」成美國政治事件 他驚不妙了！ - 政治 韓國瑜來了！深夜直播吐心聲：希望未來離開不帶遺憾 - 政治 傳韓陣營擬動員反罷韓 媒體人預言驚人結局 - 政治 黃珊珊貼圖：游錫堃住家QR CODE就在這兒 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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