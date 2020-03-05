立法院長游錫堃4日在臉書自曝收到恐嚇信，向警方報案卻沒有下文，甚至指控家門口的巡邏箱都是空的。警方回應表示，三年前已改成掃描QR碼電子巡簽方式取代巡邏箱，但游錫堃仍不相信。警方委屈透露，游錫堃從當選立法院長當天凌晨12點起，警方就至少派3個單位進行「複式巡簽」，到昨(4日)為止，至少巡邏超過700次以上。

游錫堃4日在臉書發文抱怨，稱他在今年2月中旬遭一名署名「游貴湘」的人士發出一封指名給蔡英文總統及他的恐嚇信，內容提及，「叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票二萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣」。

游錫堃說，報案迄今半個月，仍未有警察關心，連巡邏箱都是空的，令人憂心。北市警方獲悉後則回覆，目前早已改成以掃描QR碼電子巡簽的方式取代巡邏箱了，且轄區大安分局每天都有巡邏，可能院長不知情而誤會了。

警方更詳細透露，游錫堃2月上任以來，警網巡簽次數絕對超過700次。因為除了大安分局警備隊、派出所，台北市警局保安大隊也會隨時巡簽，警網交叉「複式巡簽」之下，日巡絕對超過20次，累計至今破700次。

(中時電子報)