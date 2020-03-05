定位與無線通訊技術商u-blox宣佈，已擴展其SARA-R4系列LTE-M/ NB-IoT和EGPRS蜂巢式模組至多個衍生版本，其中均內建了可為物聯網(IoT)數據、裝置和生態系統實現端到端安全特性和服務所需的硬體和軟體功能。

u blox蜂巢式產品中心資深產品經理Rado Sustersic表示，新的SARA-R422產品系列可提供優異的安全保護、工業輸出功率，即使在訊號微弱的條件下，也可以使用最先進的u-blox GNSS技術在任何位置確保最佳的覆蓋範圍，這些新增的產品特性是u-blox專為LPWA IoT市場所量身打造的重要功能性。為LPWA IoT量身打造，u-blox於SARA-R4拓展新功能

SARA-R4系列是各種關鍵任務IoT解決方案的理想選擇，包括連網醫療、工業監控、銷售點和自動販賣機、追蹤與車載資通訊裝置，以及智慧照明解決方案和建築自動化等。

SARA-R4系列的安全特性包括為每台裝置提供唯一、且無法變更的信任根(RoT, root of trust)，以及能夠存取可擴充的預共享金鑰管理系統。這為先進的可信任安全功能奠定了基礎，以實現裝置上、以及從裝置到雲端的數據加密和解密。選用基於PSK的安全性，而不是更複雜且運算密集的公開金鑰基礎架構方法，可為許多IoT應用取得建置成本和安全保護等級之間的適當平衡。

所有的SARA-R422模組都可提供23 dBm的輸出功率，讓終端裝置能在所有的網路條件下正常運作。這代表，SARA-R422模組可適用於基站邊緣、在微弱訊號條件下也不會有覆蓋問題；更重要的是，沒有不必要的重覆傳送，因為重覆傳送會增加傳送時間以及整個系統的功耗，因而縮短電池壽命。

SARA-R422M8S已與u-blox M8 GNSS(全球導航衛星系統)接收器和單獨的GNSS天線介面預先整合。這個獨特設計提供了兼具LTE通訊以及高度可靠、準確的定位數據。該模組亦支援混合式定位策略，可透過u-blox CellLocate服務提供的數據增強衛星星系提供的定位數據，以確保隨時隨地都能取得定位數據。

總部位於瑞士的u-blox是一家針對汽車、工業、和消費性市場，提供定位與無線通訊技術的全球領先導廠商，u-blox的方案可讓使用者、車輛和機器精確定位，並透過蜂巢式和短距離網路進行無線通訊。擁有廣泛的晶片、模組、以及不斷成長的生態系統產品組合來支援數據服務，u-blox具備獨特優勢，可協助客戶快速開發出具成本效益且功能創新的物聯網解決方案，為汽車、工業、和消費性市場提供領先業界的技術、產品和服務。

(時報資訊)