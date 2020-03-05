匯豐中華投信推出市場上年期最短的「目標到期新興亞債基金」，即日起開募至3月20日截止。該基金以3~4年為目標，投資地區有7成投資中國和香港市場；投資標的有7成在投資等級債。匯豐中華投信表示，該檔基金具有高殖利率和存續期間短的特質，並且因投資主要在亞洲，亞洲區利率有調降空間，屆時可望也有資本利得的機會。

匯豐中華在亞洲債券投資績效表現良好，過去一年都沒有踩到地雷。而即日起推出的「目標到期新興亞債基金」，也有新台幣、美元及人民幣三種日幣別可以選擇。最低申購金額新台幣為10萬，美元為2萬元，人民幣為10萬元。

匯豐中華投信董事長李選進表示，該項產品有別於市場同類型產品需要將資金鎖定較長的時間，該基金提前在第四年甚至是第三年即擁有出場結算的機制，且投資組合中，大部分的債券在基金到期日內到期，相對降低利率風險。

匯豐目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲認為，亞洲市場擁有五大優勢包括多元機會、企業獲利成長佳、經濟成長動能、信用品質佳以及投資人結構穩定。全球外部不確定性仍高，利率處於相對低檔，資金仍持續流入新興市場，因此債券利率有機會持續往下（即債券價格表現上升），顯示現階段擁有目標到期債券基金便是不錯的選擇。目標到期債基金係針對當前經濟環境所設計，即委託基金經理人管理一籃子和基金到期日接近的債券，期間收取債券票息收入，並分配給投資人或滾入再投資。此外，只要在投資債券標的無違約的前提之下，隨著愈接近債券到期日，市場價格將趨近於債券面額，並於期末到期時將總淨資產返還。因此，在持有期間無需特別擔憂市場波動變化，有助於減輕經濟環境轉變對於投資組合的衝擊。由於本檔基金亦設計有累積或季配息兩種級別選擇，投資人可評估自身資金流運用情況，使得投資更具彈性。

從違約率角度來看，亞洲高收益債的長期平均違約率僅1.6%，低於其他市場如拉丁美洲的4.5%以及新興市場的2.8%，若出現違約風險疑慮時，基金經理人也可隨時因應做最妥適的調整，想要掌握多元收益機會的投資人可選擇配置亞債，掌握亞洲市場成長並兼顧收益機會。

(時報資訊)