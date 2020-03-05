汐止區新台五路一段遠雄購物中心汽車出口處，因鄰近遠東世界中心路口，部分駕駛自該購物中心出場後，直接橫越三個車道再跨越雙白線至最內側車道後迴轉往基隆方向行駛，不但影響直行車流，更容易造成交通事故，險象環生。

交通局於該車道出口前方分隔島已設置禁止跨越禁制牌面，車道亦繪設雙白線（禁止變換車道標線），惟仍有部分民眾不守法，有鑑於此，汐止分局自109年2月起加強取締該處跨越雙白線交通違規，計舉發130餘件，以維護行車安全與順暢。

汐止分局呼籲，汐止遠雄購物中心出場欲迴轉往基隆方向之車輛，應右轉後續行至下個路口（國三汐止交流道北上出口）才能再行迴轉，切勿於出口即強行切入新台五路最內側車道而造成危險；駕駛人如違規跨越禁止變換車道線（雙白實線），依道路交通管理處罰條例第45條第1項第12款：「任意跨越兩條車道行駛。」處新台幣600元以上1800元以下罰鍰，併予記違規點數1點，半年記點達六點以上者，吊扣駕照一個月。另如因此發生車禍，將負全部或主要肇事責任，駕駛人再違規前請三思，別因小失大，得不償失。

(中時 )