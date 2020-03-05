皮蛇長一圈會死？醫生曝預防關鍵。（林志豪醫師提供）

皮蛇就是所謂的帶狀疱疹，痊癒後會藏在神經中，等免疫力不好時伺機而出，而許多人有皮蛇長一圈就會死的迷思，醫師解釋，長皮蛇不會死，但長滿一圈代表免疫力低落，如此影響身體健康，才會導致死亡。

林志豪表示，長皮蛇除了會出現明顯皮膚症狀（水泡及疹子）之外，還會伴隨著一些神經痛，如，異感痛、燒灼感、針刺感，皮膚問題可靠服藥、抹藥解決，後者則常出現在皮膚狀況好轉的一到三個月，嚴重者會影響睡眠品質及日常工作。

林志豪表示，一般這樣的狀況，會根據它的疼痛性質，開神經穩定劑降低疼痛，若有發現長在特殊部位，如頸椎、腰椎，可能要做一些神經傳導檢查，看有沒有神經受損的問題，這樣子才能確保帶狀疱疹，不會影響到後續的生活品質。

林志豪說，帶狀疱疹好發的族群多是年紀稍長的人，約50歲到85歲之間，另外也可能是免疫力較低的人，而長期營養不良、熬夜的老人，也是好發族群。

林志豪指出，皮蛇治療的黃金時期，是前面三天的72個小時，因為若範圍越大，之後帶狀疱疹後神經痛的機率也就越高、時間也越久，所以我們前面三天之內最好給藥，將其侷限在較小的範圍。

林志豪建議，日常生活增強免疫力的方法，首先一定要睡好，也要適時釋放壓力，像是多運動等，另外務必要控制好糖尿病、高血壓等慢性病，若是屬於好發族群，也可考慮施打疫苗，降低機率與嚴重性。

林志豪強調，皮蛇長一圈，其實不會死，也不是那麼可怕，但若真的有皮蛇一定要趕快找專科醫師治療，減少之後的帶狀疱疹神經痛。

(中時電子報)