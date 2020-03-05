為了新冠肺炎疫情政府投資2.7億建置92台口罩機台，經濟部次長王美花今天說，預計下周口罩日產能即可增100萬片達920萬片，再下下周即可到設定的1000萬片。但是立法委員今關切，會不會疫情過後，廠商把政府贈與的機台移往大陸、越南，下次再有疫情又要花錢增購？王回應，經濟部將思考協助廠商內外銷。

台灣民眾黨委員邱臣遠今在立院財政委員會，以上周日幫小朋友買口罩還看到是很多人排隊，詢問經濟部到底口罩要到底多少才夠用？王美花回應，這周產能820萬，下周可增加百萬片到920萬片，再下下周就可以達到1000萬片目標。

邱臣遠質疑，那為何還是很多民眾買不到口罩？王回這情況主要是在都會區，其實比較偏鄉都還有剩，行政院也在思考如何舒緩都會區口罩需求。

為了衝口罩，政府分兩階段建置60與32台國家口罩產線，等業者生產500萬片即贈與機台。邱臣遠關心，全國建92台投入口罩生產，疫情結束後業者如何自行運用。因口罩非高端門檻產業，會不會未來疫情降溫，政府停止徵用後，業者就把機台轉移到生產成本較低的大陸、越南，這樣萬一又有相關疫情要如何徵用，是否又要花人民納稅錢增購？

對於這個問題，王美花指出，遴選新的32台機台有加條件，機台不能出口，如移動也要報備。疫情後的口罩生產經濟部也在思考，因為過往我們口罩大量從國外進口，未來怎麼增加國內銷售，會再跟業者交流。另外，很多國家沒有口罩產能，經濟部怎麼協助廠商外銷能力，也是努力目標。

邱臣遠要求，應規範廠商對贈與機台的具體維護責任，如何外銷也要有相對策略，不要等以後疫情發生又要購置新的，畢竟都是納稅人的錢。

(中時 )