受惠美股周三大漲逾千點，激勵周四亞洲地區股主要股市包括日本、南韓、大陸深滬兩市及香港等都大漲，台股也未例外，在蘋果供應鏈三劍客台積電、股王大立光與鴻海等領軍電子股向前衝，加上富邦金、兆豐金帶頭金融股跌深反彈，而台塑四寶、遠東新、長榮及台泥等傳產龍頭股則扮演穩盤角色下，使盤勢開高登高，一舉收復10日線、半年線與11500點等關卡。

加權股價指數迄終場大漲122.47點，為11514.82點，單日漲幅1.08%，成交1438.68億元。

除電子權值股表現不錯外，昨日演出疲軟的缺貨與報漲看漲概念股如被動元件國巨、華新科，還有矽晶圓球晶等，今震盪走堅，重返短多行列，顯示波段仍被有心人持續追蹤，而DRAM及NAND FIASH等半導體族群，也受惠景氣火熱而欲小不易，大波段值注意。

技術面方面，大盤在近兩日連續收復5日線、10日線與半年線，顯示短多格局逐漸占上風，而年線之中期底部區也漸次向上墊高，短期只要新冠疫情在全球不惡化，而台商在大陸復工狀況能愈趨順遂，則大盤波段持續向前波高檔套牢區月線、季線等關卡挑戰，仍審慎樂觀。

業內人士指出，目前看起來，美國總統川普為求連任，未來持續要求Fed（聯準會）降息可期，在美股方面可望起刺激正面效益，而競爭對手民主黨，刻由立場中庸（或說中立）的前副總統拜登取得初選優勢，且包括彭博等不少候選人陸續退選，並表態支持的大團結氣勢，該局面對華爾街未來展望也具正向，顯示美股領軍全球股市走多的中期趨勢，不必過分看淡。

(工商 )