美國前副總統拜登在「超級星期二」初選勝出，前紐約市長彭博棄選改支持拜登，而參議員桑德斯尋求華倫相挺，與拜登一決高下，民主黨總統候選人黨內初選進入雙強對決態勢。

「紐約時報」報導，民主黨大金主、財力雄厚的彭博（Michael R. Bloomberg）棄選並轉而支持拜登（Joseph R. Biden Jr.），讓拜登聲勢大振，迫使原居領先的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）拉長戰線。

桑德斯一週前還穩定領先拜登，卻在「超級星期二」（14個州同日進行初選）從緬因州到德州接連失利，他原本寄望這些州的民主黨人能湧現相挺，沒想到票都跑向拜登。如今，桑德斯背負壓力必須擴大基本盤，他也坦承還沒法帶動大批年輕人投票相挺。

拜登先是2月29日壓倒性地贏得南卡羅來納初選，接著黨內建制派開始向他靠攏，包括原本同為有力對手的布塔朱吉（Pete Buttigieg）與克羅布查（Amy Klobuchar）1日與2日相繼退選相挺，又在「超級星期二」拿下10個州使得彭博也轉來相助後，拜登的主要對手只剩桑德斯與麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）兩人。

拜登與桑德斯陣營現在放眼10日在密西根、密蘇里等6個州的初選，彭博退出並倒向拜登可能激怒桑德斯的支持者，也可能讓支持桑德斯的自由派選民不滿黨內似乎又在出手阻撓桑德斯。

「華盛頓郵報」指出，拜登能吸引到非裔選民、郊區選民與溫和派白人選民，票源橫跨地域並能催出選票，激發民主黨人信心，認為拜登能很快贏得黨內初選，代表民主黨與尋求連任的共和黨籍總統川普對決。

但拜登不是沒有隱憂。他在人口最多的加州落後桑德斯，也難以吸引拉丁美洲裔選民與年輕票；他也不確定能贏得黨內自由派相挺，自由派較支持桑德斯所主張的更大幅度改革。

知情人士透露，為因應拜登後來居上，同屬自由派的華倫與桑德斯正討論雙方整合，預期華倫可能不久也會退選，整合出自由派共主。討論還在初步階段。

(中央社)