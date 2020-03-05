由現代保險教育事務基金會主辦「第26回全國財金保險系所畢業生就業意願」大調查結果暨第九屆「保險龍鳳獎」得獎名單出爐，中信金控及旗下台灣人壽雙雙獲獎。其中，中信金控獲頒「金控優等」，台灣人壽則拿下「壽險公司外勤組優等」及「壽險公司內勤組優等」，為連續第二年蟬聯雙項殊榮。

台壽人壽一直以來將人才視為企業最重要的資源，且瞭解到員工的專業、知識、技能，直接影響對客戶提供的服務，因此提供紮實的培訓系統及完整學習課程，協助員工打造競爭力及生涯規劃，並提供條件極佳的福利，因此成為眾多年輕世代所嚮往企業，希望加入成為一份子。

近年來，台灣人壽積極發展數位金融，除了內勤員工之外，也啟動業務員轉型，導入「Advisory」顧問式專業服務，以連結大數據的行動數位工具，執行客戶差異化的經營與服務。

目前正值上半年校園徵才活動開跑的旺季，各大金控皆開出職缺，而台灣人壽也將於在台大舉辦首場校園博覽會活動，廣招各路菁英，人數預計達150位，尤其因應數位金融人才的需求大增，將對保險數位規劃及IT專才求才若渴。此外，台灣人壽也與母公司中信金控共同於今（2020）年3月份推出一系列線上徵才資訊，方便應徵者能夠取得各類徵才資訊。

至於在業務員方面，台灣人壽全力打造具數位化能力，高專業、高產能的業務團隊，已建構數位化學習環境，預計今年將網羅各領域好手，招募約1200位業務人力。

台灣人壽強調，未來會持續以「財金保險系所畢業生最嚮往壽險公司」自許，同時秉持中信金控「We are family」的品牌精神，以「家」為出發點，視員工為家人，努力營造健康友善職場環境，並致力推動企業志工文化，打造成為客戶心中第一品牌的保險公司。

(中時 )