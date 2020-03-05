新冠肺炎疫情升溫，基隆、馬祖目前仍0確診，基隆港除禁止國際客輪進出，目前往來兩地的客輪「台馬之星」和「台馬輪」，為嚴防疫情擴散，自5日起實施體溫量測，旅客若額溫達攝氏37.5度、耳溫達38度以上，船公司將拒絕旅客搭乘。

多艘國際客運郵輪接連染疫，基隆港上月禁止國際郵輪靠泊，外籍客輪僅有寶瓶星號以「非營運模式」停靠在港西4號碼頭，至於大陸廈門、基隆間的渡輪「中遠之星」歲休後將於6日復航，宣布明起「載貨不載客」，只剩下國內線交通船台馬之星、台馬輪。

負責營運公司新華航業總經理劉三光表示，即日起旗下的台馬之星、台馬輪2艘客輪，上下船乘客不論從基隆港、南竿鄉福澳港、東引鄉中柱港上下船都要測量額溫，若額溫達攝氏37.5度以上，將進一步測耳溫，耳溫38度以上將拒載旅客。

繼鑽石公主、威士特丹郵輪，美國至尊公主號今又爆出乘客染疫，減少民眾搭乘客輪意願；對此，劉三光說，受到疫情影響，近期每航次平均搭乘人數從去年420人銳減到只剩不到300人，強調每航次到港後，全船艙將進行消毒，確保旅客安全。

船方指出，若發燒旅客能經衛福單位確認為單純感冒或流感，獲允上船後，就會安排在獨立空間搭乘，也建議所有乘船旅客自備口罩，降低疫情感染風險，船上服務台備有口罩可供遊客詢問索取，但數量有限，希望遊客能自備口罩。

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(中時 )