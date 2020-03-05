外界關注的新冠肺炎振興抵用券，政務委員龔明鑫原定上午向蘇揆報告，但因蘇揆的時間考量並未進行。但蘇揆在院會裁示，因應可能進入的社區感染應提早準備，各部會因應特別條例三讀通過，相關子法要在本周提出，全國也要先期作業、積極對抗疫情的準備。

必需被檢疫、隔離但卻趴趴走，地方政府是開單的第一線，希望地方政府有效執行，不但要從重開罰，且繳納罰款期限不要間隔太長，開單不是消費紙張，而是要保護全國人民。如果任何人在期限內不依法繳納，必需依法強制執行，解決問題要立竿見影。

中央流行疫情指揮中心應訂定裁罰指引，讓執法時有所依循。另外，開學至今未出現校園群眾感染，蘇揆也肯定「不簡單」，期許教育部、地方政府及學校繼續攜手努力。

蘇揆在院會還說，武漢肺炎疫情蔓延快速，已經有將近80個國家受到影響，確診案例天天迅速增加中，日前，美國國防部示警可能在未來30天內會全球大流行。2月初，台灣還被美國醫學專家評估為可能是「世界第二慘」的國家，但經過一個月，前天「美國醫學會雜誌」（JAMA）刊登一篇文章指出，台灣團隊迅速認識危機，整體防疫措施啟動得早，運用大數據、新科技協助防疫，每天向民眾簡報，準確提供正確訊息安定民心，「是迅速應變並保護公民利益的範例」。

蘇揆表示，因為政府的積極作為、各行各業投入、朝野合作，加上國人同心支持，我們雖不是WHO會員國，得不到國際防疫情資，感覺好像會成為弱勢，但我們自立自強，現在反而「台灣經驗」，成為不少國家學習對象，還可以幫助他國對抗疫情，實在是很不簡單。

行政院,蘇貞昌,振與抵用券,裁罰指引

(中時 )