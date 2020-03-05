統一超商好鄰居文教基金會5日宣布，攜手世界和平會發起「鮮乳給力，與愛同樂」瑞穗鮮乳認捐活動，邀請民眾發揮愛心，從3月9日起至7-ELEVEN門市認捐，只要每捐出一組瑞穗鮮乳（3瓶、每瓶930ml），統一超商好鄰居文教基金會就捐贈一瓶瑞穗鮮乳（930ml），結合集團資源及物流優勢幫助國內貧弱孩童，也讓愛心鮮乳成為圓夢成長的力量。

統一超商好鄰居文教基金會表示，去年兒童節前夕，基金會首次號召民眾認捐鮮乳，幫助弱勢孩童營養長大，上千組鮮乳在短短數分鐘內即認捐完畢。今年再與長期輔導貧弱兒少的世界和平會合作，透過7-ELEVEN的通路優勢、商品、預購、物流等資源，提供瑞穗鮮乳認捐管道，希望邀請民眾一起支持世界和平會關懷貧弱孩童。

統一超商指出，世界和平會致力推動貧弱與危機家庭兒童救助活動，每年共服務超過6,000名弱勢兒少，這些貧弱危機家庭也常因經濟、照顧資源不足，或是單親、隔代、新住民子女家庭教養問題，衍伸出許多社會問題；世界和平會除了提供營養食品服務，也針對兒少心理精神深入輔導，提供正向的社團活動助貧弱孩童圓夢，找到自己的興趣、活出自我價值。

世界和平會表示，除了幫助貧弱孩童脫離物質上的貧困，他們更希望孩子們能勇於探索追求與實現夢想，目前該組織已支持新屋國小女壘隊、埔頂國小棒球隊、武漢國小曲棍球隊等，學校運動性社團孩童所需的營養。

統一超並指出，關心弱勢孩童之餘，自己和家人的健康也要一起守護，「瑞穗鮮乳」已連續多年獲得世界質選大賞金獎與國際風味絕佳獎章的肯定，目前瑞穗鮮乳在7-ELEVEN有全脂、低脂，並有五種不同規格供消費者挑選，在自家附近便利商店即可購買，輕鬆補充鈣質與優質蛋白質。

另，7-ELEVEN也有販售「瑞穗極制鮮乳」，使用與歐美同步的72度C巴氏殺菌法，可保留超高溫殺菌鮮乳沒有的生乳珍貴成分-乳鐵蛋白和免疫球蛋白，營養價值更完整。

(工商 )