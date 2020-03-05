苗栗縣大湖鄉靜湖社區關懷據點，3月起暫緩舉辦老人共餐，靜湖社區發展協會理事長劉鴻均表示，之前有請衛生所到據點向長輩們進行安全衛生宣導，隨後就宣布暫緩舉辦共餐，老人家雖然覺得不習慣，但也認同防疫期間大家要共體時艱。

劉鴻均指出，靜湖社區關懷據點每周一到周五，中午提供長照共餐服務，每天約有30多名社區長者齊聚據點用餐，是大湖鄉共餐人數最多的據點，考量長輩們未必知道家人是否有出國史，加上據點屬於密閉式空間，因此預防萬一，避免群聚感染，決定暫緩共餐服務，此決定也已向鄉公所通知，等待疫情控制下來，才會繼續辦理。

縣府曾建議各關懷據點，可將共餐改成發便當，或讓長輩打菜帶回家食用，劉鴻均則認為「實行上有難度」，他指出，據點人力不足，就算有人力同樣會面臨人員接觸史，或家人出國史不明的狀況，老人家抵抗力較弱，屬於高危險族群，若有1人感染，據點難辭其咎。

大湖鄉新開社區關懷據點同樣一周5天辦理老人共餐，新開社區發展協會理事長徐源基表示，目前沒有暫緩辦理的規畫，但要求長輩們及人員進出據點需配戴口罩，用餐時要間隔坐，保持距離，身體若有不適則不建議參加共餐。

徐源基說，社區平時備有接駁車接送長輩到關懷據點活動，但因應防疫，車班雖然沒有異動，但每次使用後皆會加強消毒，避免疫情蔓延。

(中時 )