友達前執行長陳炫彬原本是全球面板產業的一線戰將，在結束美國反托辣斯案官司回台後，過去10年一度過著隱居式的「休耕」生活。直到2019年中，宏碁董事施宣輝登門拜訪，他才點頭願意出任新創公司奧暢雲董事長。

施宣輝透露，當初他發現，宏碁擁有的技術和人才，在AloT（萬物智能互聯）時代有很好的機會，打算成立一家結合軟體和硬體能力的新創公司，「這種新東西都要花比較長的時間。」

但陳炫彬過去的經驗大多在做硬體，施宣輝第一次找他，陳炫彬覺得自己不是完全了解，第2次陳炫彬請太太一起聽，因為他太太過去在軟體產業，「好像在做DD（盡職調查）。」從商業模式、技術問題、市場分析，全問了1次。沒想到，陳炫彬覺得還不夠，又找了做AI和雲端服務的前同事，再給施宣輝「考試」，才終於點頭。

陳炫彬表示，期待第2人生要用軟體加硬體，做不斷加值的產品；而奧暢雲的英文名字裡「ALL」和「ON」兩個字，就代表能讓客戶的生意永遠不打烊。這個願景，讓他不只答應出任董事長，同時自掏腰包投資。

(中時電子報)