賴薇如3日一身帥氣裝扮錄《女人我最大》，過去她為學日本舞以及上愛鞋成癡相關內容的節目，曾與劉真老師有過短暫交集，被問到劉真老師病危一事，她表示在這個敏感時刻不要打擾對方，私下也與劉真沒特別聯絡，「但我們有互相加IG，很認真的替彼此按讚，互相啦！」她談及對劉真老師的印象是，每次見面都會聊天、打招呼，本人非常可愛且熱情，「有問必答很好聊，她是一位很好的女性。」對此事她不多說，「期待她能夠早日康復，在她的IG上能夠看到更多她舞蹈的訊息。」

去年9月她與7至8名友人合資經營一間高檔酒吧，適逢新冠肺炎期間，原訂2月27日要在開幕，將以試營運、股東帶朋友的方式，延後到3月27日才會正式開幕。她透露101附近地段其實還蠻危險的，「基本上開什麼店就倒什麼。」接著又興高采烈地說：「裝潢費用就砸了800萬，風格走的是奢華歐風。」她提到店門口還有一個高聳的香檳塔作為鎮店之寶，「對我來說是一個激勵的象徵。」她觀察下來年輕人或者不會品酒的客人，都有意願進來品嚐一口美酒，「反應非常良好，大家都很捧場。」她聽聞當媽媽的人似乎壓力都超大，「未來將延長酒吧的營業時間，新增下午茶時段，讓她們接送小孩後能暢快喝一杯啊！」

※喝酒警語

中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時 )