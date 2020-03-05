補選當選竹東鎮首位女鎮長的張順朋，5日由縣府主計處長黃文琦監交就職，副縣長陳見賢期許張能順利推動鎮務，帶動地方建設把竹東鎮人口突破10萬人。張順朋強調「這是責任的開始！」她會努力把竹東鎮升格為竹東市。
陳見賢說，竹東鎮20年來人口一直維持在9萬多人，全國369個鄉鎮市中，竹東曾被評為最髒亂的地區之一，他代表縣長楊文科期許張順朋鎮長，除了竹東文創園區等重大建設外，最重要是做到「路平溝通燈亮」，與縣府共同合作讓竹東一個成為閃亮之星。
張順朋說，陳副縣長的話，她會記在心裡朝此方向努力，她就任鎮長深感責任重大，為竹東鎮長期發展真得不能停下腳步，她會誠心誠意和鎮代會主席陳昌平溝通協調，促進所會和諧。
張順朋並說，竹東鎮是新竹縣第二大鄉鎮，她會25位里長請益，讓鎮公所團隊的有明確的前進方向，用行動力和執行力，讓竹東成為充滿客家風情，適合移居的幸福祥和城市。
張順朋在鎮公所三樓禮堂的就職典禮，冠蓋雲集，地方議員、鎮代及里長多出席慶賀，張的丈夫前鎮長羅吉祥特別獻花，隨後與副縣長陳見賢等地方人士合影，為竹東首位女鎮長的留下難得的歷史畫面。
(中時 )
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