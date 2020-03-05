本籍肯亞後來歸化為巴林的田徑女子好手傑貝特（Ruth Jebet），4年前在里約奧運3000公尺障礙賽摘金，成為巴林史上第一人，然而兩年前被檢驗出違規使用禁藥而被禁賽，傑貝特不服上訴，最終仍逃不過禁賽命運，而且還無緣在東京奧運尋求衛冕。

現年23歲的傑貝特，16歲轉籍巴林，2016年里約奧運女子3000公尺障礙賽，傑貝特以8分59秒75的成績幫助巴林奪得史上第一面奧運金牌，同時也是這項賽事史上跑最快的第二人，巴林當時給了她50萬美金的獎勵。

里約奧運結束不久，傑貝特又在鑽石大獎賽巴黎站女子3000公尺障礙賽跑出8分52秒78，改寫了世界紀錄，而且比舊紀錄快了6秒鐘，當時她還未滿20歲，前途無量。

然而肯亞田徑賽選手在2011-2016年共計超過40位選手被檢驗出使用禁藥，當中就包含了3屆波士頓馬拉松冠軍吉普托，2014年違規使用EPO（紅血球生成素）被禁賽4年。

傑貝特在2018年2月的一次檢驗中被驗出使用了rEPO(基因重組紅血球生成素)，當時就遭到禁賽4年處分，因而缺席了雅加達亞運會。

傑貝特在接受世界反禁藥組織(WADA)田徑誠信委員會(AIU)調查時否認使用rEPO，但AIU認定傑貝特不但違規使用，而且是長時間故意使用，惡行重大，去年10月傑貝特坦承認罪，並且放棄檢驗B瓶，因此AIU宣判了傑貝特4年禁賽，從2018年2月開始，還取消了她在2017年12月1日至2018年2月的所有比賽成績、獎牌、積分與出場費。

(中視)