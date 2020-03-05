行政院長蘇貞昌今（5）日在行政院會表示，新冠肺炎紓困預算編列的當前首要任務，是優先穩住勞雇關係，全力避免企業歇業造成大規模裁員。針對減班休息與失業勞工、企業和微型創業者，勞動部將編列41.25億元預算提出短、中、長期因應措施，適時協助度過難關。

針對立委關心紓困預算中未見勞動部編列，蘇貞昌今日在院會中表示，當前首要任務是優先穩住勞雇關係，全力避免企業歇業造成大規模裁員情況發生。其次則是勞工若生計受影響時，要提供各種適當照顧，來協助勞工，維持其家庭正常生活所需。

蘇貞昌表示，勞動部在今日院會中提出的「穩定就業因應措施」，已說明將運用就業安定基金、就業保險基金共編列41.25億元，針對減班休息與失業勞工、企業和微型創業者提出短、中、長期因應措施，請勞動部妥適辦理，讓企業能降低衝擊、勞工都能穩定安心工作。

若有受疫情影響，致使學生家庭經濟產生困難，蘇貞昌請教育部轉知各學校，除了現有學雜費減免、就學貸款等助學補助外，應視個案情形啟動紓困助學措施，及時幫助有實際需求的學生提出申請，讓學生都能安心學習。

而若民眾配合防疫政策而被隔離，無法如期繳稅，蘇貞昌請財政部主動公告延緩繳納期間。對於民眾或業者因為疫情而造成收入減少，也可主動向各地國稅局申請延期、分期繳納。他強調，針對企業、勞工及勞工家庭，每個主管產業別的部會都有責任要共同照顧。

勞動部表示，已運用就業安定基金及就業保險基金預算，擬定近、中、長期3階段計畫，針對減班休息勞工、失業勞工、企業跟微型創業者共編列41.25億元，視疫情變化及產業發展情勢適時啟動協助機制，讓受影響的勞工與企業能立即獲得協助，共度難關。

(時報資訊)