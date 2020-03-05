美國聯準會（Fed）周三發布經濟褐皮書，報告中顯示過去幾周美國經濟維持溫和至適度擴張，但跡象顯示持續升高的新冠狀病毒疫情已開始影響美國企業信心。

這份報告是由里奇蒙聯準銀行，依據截至2020年2月4日所彙集的數據所撰寫。

為緩解新冠狀病毒疫情可能對美國經濟造成的影響，聯準會周二出乎意料在排定的貨幣政策會議之前閃電降息50個基點，為聯準會自2008年金融危機以來首次緊急降息，凸顯出該央行對疫情發展的擔憂。

褐皮書中指出，到目前為止，新冠肺炎疫情對美國經濟數據的影響不大，消費者支出攀升、失業率仍接近50年低點。但這場公衛危機與年底的美國大選是美國經濟前景的潛在風險。疫情對美國的觀光旅遊業產生負面影響，也延誤了一些供應鏈，數個轄區報告製造商擔心未來幾周供應可能進一步中斷。到目前為止疫情的影響尚不明朗，但疫情未獲控制的時間越長，所造成的經濟衝擊就更大。

(時報資訊)