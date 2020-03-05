依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，受到新冠肺炎影響發生營運困難的產業，主管單位會提供紓困，依原民會向行政院提案，針對原民產業提供振興回饋金每消費100元補助50元現金。

原民會在特別預算中爭取到2億元的紓困振興經費，而據張其祿提供的草案，原民會原本提供100家原民業者，每消費200元補助50元現金，每筆最高250元，參與國內外會展等補助。張其祿認為，如果要領到5萬元補助，則每個業者每個月營業額要達20萬元，「真的可以達到振興效果嗎？」

立委陳玉珍則說，原民會的特別預算中僅有2億元的紓困振興經費，防疫預算為0元，也有初步的振興草案，但若以相仿的秋冬旅遊補助為例，執行率僅有50.3％，執行成效並不佳。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，草案還會微調，可能修正成如100元就可以抵50元，但最終定案仍待今天行政院討論，但原則會把小型合作社、產銷班等都納入；至於秋冬旅遊執行成效不佳，他坦言，因是首次配合交通部秋冬旅遊預算，成效的確不佳。

(中時 )