新冠肺炎疫情不斷延燒，造成社會彌漫不安氛圍，副縣長陳見賢指出，新竹縣到目前為止並沒有確診個案，但為避免出現社區感染，居家檢疫者或隔離者務必遵守防疫規定，隨便「趴趴走」一定依祭出重罰。

縣府民政處指出，新冠肺炎處情在2月中旬是高峰期，新竹縣列管的居家檢疫者有490人，不斷在14天後排除，到昨為止，居家檢疫者為113人，衛生局列管居家隔離者有5人。

副縣長陳見賢指出，新竹縣到昨為止沒有確診案例，縣府大年初4就開設應變中心，要感謝各鄉鎮市村里幹事和村里長的協助，但現在最擔心的社區感染和群聚感。

陳見賢表示，防疫分為兩階段，從中港澳、韓國、伊朗、義大利等地區旅遊史入境者，居家檢疫一定要確實執行，全力配合里長．村里幹事、民政科、警察局的調查，不能隨意外出，產生破口。

陳見賢並說，另一個居家隔離為接觸到確診案例，本來新竹縣沒有，但目前有5人，都是因為去到某醫院探病接觸到，衛生局等單位會密切注意和關心，嚴格把關。

陳見賢並說明竹北「林東京」個案，指林搭飛機從廈門回來，刻意更正資料多次，原在竹北後又改成萬華，找不到人如不定時炸彈，造成民眾恐慌，害人害己，縣長楊文科因此採取最嚴厲措施，裁罰100萬元。

(中時 )