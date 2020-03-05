頭份市長羅雪珠與市民要求2交設在苗栗北橫路口。〔謝明俊攝〕

10餘萬頭份市民引領期盼的頭份第2交流道，規畫工作已踏出第1步，縣府正式發包可行性評估標案，預計將提供4個設置地點作參考，但頭份市長羅雪珠代表市民心聲，要求高公局將2交設在苗栗北橫公路口，不僅可有效疏導車流、提振三灣、南庄旅遊能量，更有土地及施工問題較易解決的優點。

國一頭份交流道因隨頭份、竹南科學園區等工商經濟發展，人口近年來持續成長，頭份、竹南兩市鎮20萬人口，已使交流道不堪負荷，上下班時間經常回堵壅塞，市民及外來工作人口苦不堪言，因而有增設頭份第2交流道的需求。

2月26日，苗栗縣政府以400萬元將頭份第2交流道可行性評估標案發包出去，承包商預計規畫4個地點，由北往南包括：隆頂路、科東二路、原頭份交流道高架化，以及苗栗北橫公路口等。

頭份市長羅雪珠連日走訪基層民意，並經實地探勘評估，多數市民都堅持要求2交要設在苗栗北橫公路口。羅雪珠指出，苗栗北橫公路口距離頭份交流道超過2公里，可聯通頭份及竹南兩地南側工業區。而且，包括北橫公路、中華路、竹南聯絡道等，都屬4線道以上的寬闊幹道，可以有效疏解高速公路下來的車流。

羅雪珠表示，北橫公路周邊土地，有許多是屬河川公有地，可省下許多土地取得費用，並且，在此地設置交流道的工程比較容易進行，施工期間衝擊平面交通的影響最小，而北橫公路完工通車後，三灣、南庄當地的居民，以及前往旅遊的外地遊客，可藉由2交方便進出，更能提昇三灣、南庄的旅遊能量，可謂是一舉多得。

(中時 )