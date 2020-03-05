桃園市1名30多歲男子，在2月28日工作時昏倒，送醫後不治。因男子生前發燒數日，桃園地檢署啟動「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情法醫相驗採驗通報及處理流程」，檢驗結果為陰性，將依照一般流程啟用後續相驗程序。

該男子並非居家檢疫或隔離個案，但因曾發燒多日，為避免疑慮對其採檢，其家人也有進行相關檢驗，同樣也是陰性。

檢方指出，防疫期間不讓任何破口產生，並與衛生主管機關合作完成相關通報及採樣程序，共同防止嚴重特殊傳染性肺炎疫情蔓延。

(中時 )