桃園發高燒不治男 檢驗出爐非新冠肺炎患者 14:402020/03/05 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市1名30多歲男子，在2月28日工作時昏倒，送醫後不治。檢方對其針對新冠肺炎採檢，結果為陰性。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市1名30多歲男子，在2月28日工作時昏倒，送醫後不治。因男子生前發燒數日，桃園地檢署啟動「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情法醫相驗採驗通報及處理流程」，檢驗結果為陰性，將依照一般流程啟用後續相驗程序。 該男子並非居家檢疫或隔離個案，但因曾發燒多日，為避免疑慮對其採檢，其家人也有進行相關檢驗，同樣也是陰性。 檢方指出，防疫期間不讓任何破口產生，並與衛生主管機關合作完成相關通報及採樣程序，共同防止嚴重特殊傳染性肺炎疫情蔓延。 (中時 ) #檢驗 #肺炎 #男子 #重特 #陰性 #桃園 #發燒 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #染疫 #陰性 也許您會感興趣 推薦閱讀 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 疫情影響！艾薇兒台灣演唱會取消 14:312020/03/01 娛樂 無懼疫情！前主播228低調登船 展開34天豪華郵輪之旅 15:462020/03/01 娛樂 上周才去日本！母女爽逛街沒戴口罩 店員一聽嚇壞了 22:142020/03/01 生活 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 因應新冠肺炎疫情 台東縣政府實施管制、量體溫 16:392020/03/02 生活 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 社會熱門新聞 蘆竹美容院傳氣爆 新住民燒燙傷送醫 - 社會 硬了！蔡阿嘎孕妻被打踩到底線 館長痛批：垃圾！ - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 影片曝光！蔡阿嘎夫妻遇襲 二伯劇烈宮縮上救護車爆哭 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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