寶晶能源投資的林邊99MW太陽能站舉行動土典禮 14:402020/03/05 工商 林憲祥 、屏東 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 (動土典禮邀請寶晶能源董事長蔡佳晉(右四)、屏東縣長潘孟安(右五)等多位貴賓參加。圖:林憲祥） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由寶晶能源投資開發的屏東林邊99MW太陽能電站第一期工程，5日舉行動工典禮，邀請屏東縣長潘孟安、寶晶能源董事長蔡佳晉、能源局、台電及銀行界代表等多人參加。 蔡佳晉表示，雖然農地都更比建地都更還要難，但可提供老農們穩定的收入，他希望未來3年能夠在林邊和枋寮地區，順利建構300MW的太陽能電廠。 潘孟安則表示，這項工程的推動，具有多項意義，包括農地再利用，發展綠能，提高能源效益，提供地方就業機會，和相關契約人可獲得保障，以及包括政府、農民及開發商間，可創造多贏的機會。 (工商 ) #寶晶 #林邊 #MW #蔡佳 #能源 也許您會感興趣 推薦閱讀 寶德能源債權銀行團 5日開會 04:102020/03/02 金融．稅務 第一金投信：公用事業 防疫資產首選 04:102020/03/03 產業特刊 恆指開盤漲0.48％ 中廣核新能源漲26％ 09:372020/03/03 財經 拯救車市 陸傳加速研究新能源車扶持政策 11:202020/03/03 財經 《金融股》台新金在寶德能源曝險12億元，去年已提存8億元 16:482020/03/03 財經 公司債註冊制上路 中煤能源拔頭籌 04:102020/03/04 全球財經 別躲在抗疫下搞黑箱 04:102020/03/04 時論廣場 2020商業調查 美商關心能源穩定與價格 11:282020/03/04 財經 兩岸與能源穩定 美商最關切 01:002020/03/05 政治要聞 財經熱門新聞 疫外攪局 義享天地A館 延後開幕 - 財經要聞 - 工商時報 昨殺千點今飆千點！專家驚洩美股大危機 - 財經 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 即時 宏碁搶攻物聯網商機 請出友達老將重返戰場 - 財經 別人恐懼時貪婪 巴菲特上周狂掃這支股票 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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