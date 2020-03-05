由寶晶能源投資開發的屏東林邊99MW太陽能電站第一期工程，5日舉行動工典禮，邀請屏東縣長潘孟安、寶晶能源董事長蔡佳晉、能源局、台電及銀行界代表等多人參加。

蔡佳晉表示，雖然農地都更比建地都更還要難，但可提供老農們穩定的收入，他希望未來3年能夠在林邊和枋寮地區，順利建構300MW的太陽能電廠。

潘孟安則表示，這項工程的推動，具有多項意義，包括農地再利用，發展綠能，提高能源效益，提供地方就業機會，和相關契約人可獲得保障，以及包括政府、農民及開發商間，可創造多贏的機會。

(工商 )