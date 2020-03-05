澎恰恰、孫淑媚攜手主持的《樂來越好聽》，首集節目邀請到楊子儀、朱海君擔任音樂劇嘉賓。當中，孫淑媚與楊子儀因11年前同台演出戲劇《千江有水千江月》，劇中飾演母、子關係的兩人，這回新節目中的音樂劇單元，再度撮合兩人同台，續情緣變為結髮夫妻！楊子儀笑說:「我覺得這個腳本比較適合我們，因為之前她化老妝演我媽媽，其實有一點點牽強！」

楊子儀大方展現歌藝，現場清唱幾句台語歌，儘管臨時接到考題，神情略顯緊張，但他的歌聲仍獲得全場一致好評，主持人孫淑媚雖開玩笑:「我覺得他唱歌有偶包，整個人感覺很偶像耶！」還是不忘給予肯定，猛誇他:「幹嘛那麼帥啊?唱歌很厲害耶！」一旁的歌手朱海君更直呼有機會希望能和他合唱。

朱海君在節目中的音樂劇裡，飾演愛慕楊子儀的醫師之女，她透露在排戲時就被現場營造的戲劇氛圍震撼到，並透露:「我剛一直在揣摩、想像劇中角色的心態，我今天發現我已經愛上戲劇。」被問到會不會把楊子儀拿來跟老公NONO比？讓楊子儀嚇得趕緊隔空跟前輩喊話:「NO哥不好意思，海君姊今天借我一下啊！」朱海君則笑答:「大家看也知道，不可能會這樣比啦！」

(中時 )