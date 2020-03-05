收錄在Julia吳卓源第3張個人專輯的 〈七十億分之一〉由Julia吳卓源本人包辦詞曲創作，RAP 部分由婁峻碩 SHOU創作演唱，在專輯《5am》發行後，不少樂迷把〈七十億分之一〉視為是吳卓源代表作〈台北夜空下〉的2.0版本。
在〈七十億分之一加一〉的MV中，吳卓源一甩過往的酷帥和厭世感，改走詼諧喜劇路線，飾演大剌剌跟蹤心儀男生的女孩，與曾經勇奪全國泰拳錦標賽亞軍的男主角迪恩合體，搞笑上演女追男的劇情，兩人復古時尚卻又戲劇化十足的誇張表現，眾多情節都讓人笑到噴淚。
關於〈七十億分之一〉MV歌曲營造出喜劇感，Julia吳卓源表示：「最近大環境的狀況太嚴肅，所以想給大家一點輕鬆有趣的內容，我一直都很想嘗試搞笑的演出，這次有算是達成夢想。」被問到現實生活中，是否也有這樣女追男的經驗，她笑說：「3個字，不可能！都是男生來追我的。」MV將於 3月6日凌晨12：00在YouTube頻道正式公開。
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(中時電子報)
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