迪麗熱巴在《三生三世枕上書》裡與高偉光床戲、吻戲、洗鴛鴦浴戲等樣樣來，倆人甜蜜發糖不手軟，她透露不敢和父母看自己演的劇，若快播到吻戲情節會提前轉台，「畢竟是我演的戲，知道什麼時候會吻戲，快到就轉台或起身走掉。」笑說：「有點肉麻不敢看，跟父母一起看，感覺有點不應當。」

迪麗熱巴與高偉光和合作多次，高偉光認為兩人已非常熟悉彼此，雖常合作，每次都有新鮮感，在拍攝較親密戲時，不需提前知會，相當有默契。迪麗熱巴則笑說，高偉光不笑時宛若劇中飾演的東華帝君上線，但一說話則像是一個愛講冷笑話的傻大哥。

高偉光（右）深情凝視迪麗熱巴。（圖／WeTV）

劇中，迪麗熱巴飾演的青丘帝姬鳳九為愛執著，她認為私下的自己也是如此，更說，兩人相處需要磨合，「自己樂意為對方去做些改變。」但迪麗熱巴則自曝小時候不太會撒嬌，20歲時跟媽媽撒嬌還被推開，現在則是媽媽跟她撒嬌比較多。談到若被不喜歡的人表白怎麼辦？她自認內心會想，「天啊！我好不喜歡他怎麼辦啊！」然後讓對方知難而退，談到喜歡男生特質，她直說需有「善良、孝順、有上進心」等特質。《三生三世枕上書》虐戀持續攀升，網路點擊已突破53億人次，單日最高點擊2.13億人次。每週四五六晚上八點騰訊視頻海外版WeTV全網獨播。

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(中時電子報)