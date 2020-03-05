香港教育局宣佈，香港中學文憑考試（DSE，即香港「高考」）筆試，將如期在3月27日登場，所有參加香港中學文憑考試的考生均須配戴口罩。4日香港教育局局長楊潤雄表示，香港特區政府已準備50萬個口罩，供考生入場考試時使用。

據香港「橙新聞」報導，4日香港教育局局長楊潤雄指出，香港中學文憑考試筆試將於3月27日開考，香港各中學即日起可分批到考評局領取准考證及口罩，考生至學校領取准考證時，學校會一併按照考生考試天數，分發相應數量的口罩。

(旺報 )