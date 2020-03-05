爆出嚴重群聚感染的韓國新天地教會，今（5）日悄悄捐贈120億韓元（約新台幣3.03億元）給慈善機構對抗新冠肺炎疫情，新天地教會表示，對於造成韓國大規模感染感到愧疚。

新天地教會群聚感染讓韓國新冠肺炎疫情急速升溫，教主李萬熙2日下跪道歉。

韓聯社報導，韓國宗教團體「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」下稱（新天地教會）今天捐贈120億韓元給韓國最大慈善機構「社會福利共同募捐會」（Community Chest of Korea），以協助對抗新型冠狀病毒疫情。

社會福利共同募捐會表示，新天地教會並未提前通知他們有捐款，募捐會是看到新聞後才知道獲得捐贈。

社會福利共同募捐會表示，通常雙方會針對大筆金額的捐款提前討論經費用途，不過新天地教會是直接捐款。

新天地會隨後表示，對於造成韓國新冠病毒大規模感染感到愧疚，並且應負責任，「我們會盡最大能力動員所有資源，協助政府控制疫情。」

新天地教會大邱分會日前爆出群聚感染情形，目前已知，至少2,300人確診，該分會確診率高達62%，此外，韓國全國各地19萬名新天地教徒中，約有1萬3千多人表明出現症狀。

位處疫情中心的大邱市後續也出現社區傳播情形，當地約有1,300名普通市民確診。

新天地教會教主李萬熙已在2日下跪向大眾致歉。

(中時電子報)