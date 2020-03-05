看好今年的四行程機車汰舊換新計畫，將有超過 500 萬機車族受惠，電動機車領導品牌 Gogoro積極向傳統機車行招手，第一季洽談加入推廣站的機車行就已超過 180 多家，Gogoro 智慧雙輪推廣站預計在今年底可望突破千站，讓民眾於自家巷口車行就有機會接觸到電動機車。

從去年開始 Gogoro 即積極與傳統機車行合作設立智慧雙輪推廣站，目前多數車行看好今年政府四行程機車汰舊換新政策，紛紛向 Gogoro 招手表達加入智慧雙輪推廣站意願，並積極參與說明會，Gogoro 三月份將舉辦近 20 場智慧雙輪推廣站說明會，誠摯邀請全台機車行老闆踴躍參與，預計在 2020 年底進軍千家傳統機車行。

Gogoro 資深行銷總監陳彥揚對此表示：「Gogoro 積極拓展更多元的銷售通路，消費者除了到 Gogoro 門市購車外，未來在街頭巷尾愈來愈多傳統機車行也能看到 Gogoro，此舉將快速增加與消費者的接觸點並更貼近民眾生活，同時也協助傳統機車行轉型，不僅可以即早與未來趨勢接軌，且於傳統機車行維修的老舊燃油車口數眾多，更能搭上今年政府推動的汰舊換新政策，是一個非常好的生意模式。」

Gogoro 智慧雙輪推廣站自 2019 年上線以來，超過千家機車行表達加入意願，智慧雙輪推廣站設立門檻低，讓傳統機車行可以在自家車行銷售電動機車又無須負擔產品庫存壓力，Gogoro 也會協肋提供基礎輔銷物及教育訓練，上線後隨即吸引全台機車行老闆踴躍報名參加，今年上半年已預定舉辦近 150 場說明會，顯見傳統機車行相當看好電動機車市場的發展，願意一同與電共榮。

(中時 )