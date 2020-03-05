一位外籍幫傭陪同雇主排隊領取號碼牌。（張鎧乙攝）

民眾排隊購買口罩。（張鎧乙攝）

民眾排隊購買口罩。（張鎧乙攝）

一位長者購買口罩後，小心翼翼地檢查數量是否正確。（張鎧乙攝）

中央流行疫情指揮中心宣布3月5日起，實名制成人口罩購買量增加為7天3片，兒童口罩則增加為7天5片，台北市北投健康服務中心外面一早又現民眾排隊人潮，有民眾表示「多一片有差！」，開賣後的1小時內，600片的成人口罩就銷售一空。

(中時 )