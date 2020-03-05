3月8日國際婦女節將至！yes123求職網5日發布最新調查指出，高達82.7％的女性上班族自認職場壓力大，原因是「工作表現沒有反應在加薪上」(43.3%)、「上司情緒化，難溝通又不尊重下屬」(32.2%)、「職場成就感低落」(30.9%)，以及「工時太長」(28.8%)、「工作量太大」(27.5%)。

即使是下班後，yes123調查顯示，仍有高達64.8％的女性上班族，自認家庭生活壓力大，原因是「下班、休假時，仍要忙家事」(41.1%)、「買不起房子，租金負擔大」(37.7%)、「應付基本開銷，卻入不敷出」(31.2%)，以及「孝親費沉重」(28.9%)、「與家人同住，自認沒有私人空間」(25.2%)。

至於女性上班族宣洩紓壓的方式，據yes123調查，在可複選狀況下，依序是「找朋友、同事訴苦」(51.2%)、「睡覺」(48.6%)、「大吃大喝」(45.7%)，以及「聽音樂」(41.7%)、「看電視」(36.1%)。

不過，女性工作者自認在「工作態度」上的優勢，據yes123調查，在可複選的情況下，依序是：「細心、貼心」(68%)、「責任感」(57.7%)、「穩定度」(50.9%)，以及「配合度」(49%)、「抗壓性」(43.3%)。

至於自認在「工作能力」上的優勢，同樣在可複選的情況下，依序是：「溝通協調能力」(69.3%)、「解決問題能力」(52.9%)、「危機處理能力」(43.6%)，以及「成本控管能力」(36.4%)、「語言能力」(33.3%)。

(工商 )