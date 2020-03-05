願意到偏鄉教書？國泰金控的金飯碗為你（妳）保留二年。國泰金5日宣布，與非營利組織「為台灣而教（TFT）」跨界合作徵求人才，新人若同時錄取國泰金職缺及TFT資格，可先到TFT出任偏鄉教師二年後，再到國泰金工作；若是國泰金現任員工考取TFT資格，則可留職停薪二年；若曾是TFT校友，國泰金給予優先面試權。

如何讓台灣下一代不要輸在不公平的教育資源上，2014年啟動的TFT計畫，為台灣七縣市偏 鄉、部落學校尋找熱情的老師，前六屆已培育出170位老師，影響5千位台灣的小朋友，今年將是招募第七屆人員，錄取者再參與配對學校公開甄試，取得任教資格後，TFT將提供500小時的培訓、試教及專屬督導，正式到小學任教二年。

國泰金是第一家與TFT合作的金融機構，打破過去金融機構徵才都是要財金專業、有追求高薪企圖心的刻版印象，國泰金人資長翁德雁說：「新世代的人才不光要具備專業，更需要有想像力、創造力、持續學習、溝通協調、和解決問題的能力。」

因此國泰金與TFT合作，讓一些有人文關懷、想先嘗試不同人生的人才，可先到偏鄉當老師二年，國泰金願意保留職缺，二年後可直接到國泰金上班；若是國泰金現有的員工，也可去考TFT，國泰金也同意留職停薪二年，員工完成偏鄉任教計畫後再復工；曾經當過TFT計畫教師者，若要應徵國泰金的工作，也可取得優先面試權。

TFT與彰化、雲林、嘉義、台南、屏東、花蓮、南投七個縣市偏遠地區與非山非市小學合作，如農漁村、部落學校及實驗小學，會依人才專長媒合需求的學校，如2019年有2千多人報名，最後符合需求的有700人，在面試後，錄取49人，今年也預計要徵求49位以上的老師。

錄取者除了有500小時培訓外，赴偏鄉教書月薪3.2萬元以上，略優於現在小學教師薪資，在TFT與企業合作下，如國泰金還願意保留錄取者獲取的職缺二年，未來工作及發展無虞。

(工商 )